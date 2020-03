Restano coinvolti in un incidente e vengono denunciati perchè in strada senza motivo

Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Carp hanno deferito alla procura della Repubblica otto persone. Quattro di questi sono cittadini pakistani tutti di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, residenti nel carpigiano. Gli stranieri si trovavano a bordo di un'auto che è rimasta coinvolta in un incidente lungo via Doria, all'incrocio con via Pascoli, senza conseguenze fisiche per i protagonisti.

I militari sono intervenuti per rilevare l'incidente e hanno quindi accertato le motivazioni dello spostamento delle persone coinvolte, che non hanno fornito una valida ragione per essere usciti di casa. Da qui la denuncia per violazione del decreto.

Le altro quattro denunce sono state invece effettuate dai carabinieri della stazione di Novi di Modena: si tratta di quattro giovani sorpresi all’interno di un parco pubblico riuniti ad ascoltare musica ad alto volume.