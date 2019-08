Deposito abusivo di pneumatici in un'area agricola, tre denunciati a Formigine

Gestione non autorizzata di rifiuti. E' questo il reato per il quale saranno chiamati a rispondere tre cittadini che avevano allestito un deposito illegale di pneumatici per auto usati. Il "magazzino" era costituito di fatto da due container merci piazzati su un campo di Formigine, formalmente adibito ad area agricola: lo hanno scoperto dopo una serie di indagini i Carabinieri di Formigine insieme ai colleghi Forsetali della stazione di Fiorano.

A finire nei guai è stato in primis il proprietario del campo, un agricoltore formiginese di 78 anni. Con lui i militari hanno anche individuato due cittadini ghanesi - un 50enne residente a Fiorano e un 48enne di Reggio - che si occupavano materialmente della gestione del deposito, nel quale erano stati accatastati centinaia di pneumatici, destinati poi ad essere rivenduti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.