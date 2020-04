Coltellaccio in una tasca, marijuana nell'altra: denunciato 19enne

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena, durante un servizio antidroga, hanno notato un ragazzo aggirarsi con aria sospetta in via Nonantolana, nei pressi di un complesso scolastico. Dato che, considerate le misure restrittive finalizzate al contenimento del Covid-19, il giovane non avrebbe dovuto in ogni caso essere fuori senza motivo, i militari hanno deciso di intervenire.

Durante il controllo, il ragazzo -un 19enne tunisino senza fissa dimora con precedenti di polizia- è stato trovato in possesso di 5 g di marijuana e di un coltellaccio da cucina lungo verosimilmente quanto il suo femore, che nascondeva in tasca. 24cm di lama su 39cm totali di un coltello la quale presenza non è stata giustificata in alcun modo dal 19enne, che di conseguenza è stato denunciato e segnalato alla Prefettura.