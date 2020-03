"Sono andato a comprare la droga”, doppia denuncia per un carpigiano

E' stato fermato ieri sera in auto, nell’ambito dei controlli dei Carabinieri di Carpi, un uomo di mezza età residente in zona. Alla richiesta di fornire una giustificazione plausibile per quello spostamento, il conducente ha dichiarato di essersi messo ala giuda per andare a comprare dell’hashish.

E così i militari, dopo averlo perquisito ed avergli trovato una ventina di grammi di sostanza, lo hanno denunciato sia per il possesso dello stupefacente, sia per no aver osservato il divieto di mobilità sancito dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri.