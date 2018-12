Quattro stranieri denunciati a Medolla, in auto il kit per i furti nei distributori

Ieri sera, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, i militari della Stazione Carabinieri di Medolla hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Modena quattro moldavi, tutti operai pregiudicati e residenti a Mirandola. I quattro stranieri sono stati sorpresi nei pressi del distributore di carburante “Metanauto” di via Matteotti a bordo di un'auto.

Grazie alla perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 3 rotoli di filo di ferro e di una molla disgorgante in acciaio della lunghezza di circa 130 cm collegata ad una base in plastica, occultati nel vano bagagliaio dell’autovettura sulla quale stavano viaggiando. Gli attrezzi, generalmente utilizzati per forzare le colonnine di pagamento delle stazioni di servizio e rubarne le banconote, sono stati sequestrati. I quattro sono accusati di “possesso di attrezzi atti allo scasso”.