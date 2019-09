Furti, quattro giovanissimi nei guai a Mirandola

Dopo alcuni giorni di indagine su due casi analoghi, i Carabiieri di Mirandola sono riusciti ad identificare quattro giovani residenti in zona, accusati di furto e tentato furto. Il primo caso è riferito al 30 di agosto, quando era stato segnalato il furto di una bicicletta parcheggiata davanti all'unieuro di via Agnini. Grazie alle telecamere e al riconoscimento da parte di alcuni testimoni, i militari sono riusciti ad individuare gli autori, due mirandolesi minorenni. Per loro è scattata una denuncia a piede libero e la bici è stata recuperata.

Il giorno successivo, in via Tucci, era invece stato tentato il furto a bordo di un'auto: due giovani erano riusciti ad entrare nell'auto, ma erano poi fuggiti a mani vuote dopo che era stato dato l'allarme. Anche in questo caso si è rivelata fondamentale la visione dei filmati di videosorveglianza e la presenza di testimoni. Si tratta di due nordafricani appena maggiorenni, che ora risponderanno di tentato furto.