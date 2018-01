Taccheggi nei centri commerciali, cinque donne denunciate per furto

Non si arresta l'ondata di taccheggi nei supermercati e nei negozi delle grandi catene. Una vera e propria escalation che in questi giorni ha portato ad un numero quasi senza precedenti di arresti e denunce. Anche tra ieri e domenica scorsa i Carabinieri hanno effettuato tre diversi interventi.

Il primo è stato al centro commerciale La Rotonda di via Morane, dove la vigilanza ha bloccato una minorenne di origine marocchina che aveva rubato vestiti per un valore di 120 euro. I militari hanno quindi formalizzato la denuncia per furto alla Procura dei Minori. Poco dopo una pattuglia dell'Arma è stata inviata anche a I Portali, dove questa volta erano due le taccheggiatrici fermate: si trattava di una moldava di 18 anni e di una rimena di 44, che avevano superato le casse cercando di portare via prodotti cosmetici per 150 euro.

Un terzo intervento ha visto protagonista un'altra minorenne, un'albanese di soli 14 anni, che aveva rubato 70 euro di abbigliamento al negozio Decathlon di via Ovidio. Anche per lei è arrivata una denuncia a piede libero.