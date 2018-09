Furti. Ladro di biciclette fermato in via Mascagni

Nella giornata di ieri il personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un cittadino filippino di anni 34 per il reato di tentato furto aggravato. A seguito di chiamata al numero di emergenza 112 da parte di una donna che segnalava la presenza di un straniero intento ad armeggiare intorno ad una bicicletta assicurata ad un palo in via Mascagni, gli agenti sono intervenuti rapidamente riuscendo a fermarlo prima che si allontanasse.

Il filippino al momento del controllo si trovava in sella ad un’altra bicicletta nel cui cestino vi erano un piccolo flessibile elettrico ed uno zainetto contenente una serie di attrezzi atti allo scasso nonché alcuni strumenti da punta e da taglio. Il profilo del disco del flessibile è risultato compatibile con i solchi presenti sulla catena che legava al palo la bici oggetto della segnalazione.

Accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, lo straniero, incensurato e regolare sul territorio nazionale, è stato deferito e rilasciato.