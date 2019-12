Distratta e derubata della borsetta in auto, incastrato uno dei due ladri

Mercoledì scorso, 4 dicembre, una donna è stata vittima di un furto mentre si trovava a bordo della propria auto, nel cparcheggio cel centro commerciale di via Picelli a Formigine. La guidatrice 71enne è stata avvicinata da un giovane che ha chiesto un'informazione: si trattva però solo di un escamotage per distrarla. Nello stesso istante, infatti, una ltro ragazzo ha aperto la portiera lato passeggero e ha afferrato la borsetta lasciata sul sedile. Poi i due complici sono fuggiti.

L'anziana ha denunciato immediatamente il fatto ai Carabinieri e dopo alcune ore di indagine i militari sono riusciti ad identificare uno dei due malviventi. Si tratta di un italiano di 24 anni, già noto per diversi precedenti. Il giovane è stato denunciato, mentre sono in corso accertamenti per identificare e assicurare alla giustizia anche l'altro ladro.