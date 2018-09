Furto di vestiti da H&M in via Emilia Centro, 14enne denunciata

Sabato pomeriggio intorno alle 16, nel pieno del fermento di via Emilia Centro, la Polizia è stata chiamata ad intervenire presso lo store H&M, dove l'addetto alla sicurezza aveva fermato una ragazza di appena 14 anni che si era resa protagonista di un episodio di taccheggio. La ragazzina aveva infatti cercato di oltrepassare le barriere nascondendo nello zaino due capi di abbigliamento del valore commerciale di 34,98 euro, dopo aver strappato i sigilli antitaccheggio.

L'allarme è suonato lo stesso e la giovanissima ladra si è dovuta consegnare al vigilante prima e agli agenti della Volante dopo. Per lei è scattata una denuncia a piede libero al Tribunale dei Minori, poi è stata affidata nuovamente ai genitori. I vestiti non sono risultati rivendibili in quanto danneggiati nell'atto di strappare le placche.