Si intrufola di notte in un'azienda per ricare il pc rubato, scoperto e denunciato

Cercava un luogo tranquillo per ricaricare il computer portatile rubato ed ha pensato di entrare nella notte negli uffici di una nota azienda di Carpi. La telefonata di un cittadino alla Centrale operativa della Polizia Locale Terre d'Argine ed il tempestivo intervento di una pattuglia ha permesso di denunciare un cittadino straniero per ricettazione, invasione di edifici ed inosservanza alle misure di prevenzione.

La persona, già nota agli uffici di via Tre febbraio, è stata trovata in possesso di un computer rubato e si è giustificata mostrando il computer con il livello di batteria in esaurimento. Il computer, rubato qualche giorno prima nel territorio carpigiano è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.

“L’intervento è riuscito anche grazie alla precisa segnalazione di un cittadino” afferma la comandante Susi Tinti, “si raccomanda di segnalare sempre agli organi di Polizia eventuali situazioni sospette”.