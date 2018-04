Furto nel bar della piscina e spaccio di droga, cinque giovanissimi nei guai

La scorsa notte, intorno alle ore 3, una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri si è imbattuta in un'auto con a bordo cinque giovani, che stava transitando in via Suo Anna Battistella, alle porte del centro di Formigine. I militari hanno deciso di effettuate un controllo e il loro istinto è stato premiato: i ragazzi, decisamente nervosi, avevano con sè una gran varietà di generi alimentari dei quali non hanno saputo indicare la provenienza.

L'arcano è stato svelato però in breve tempo: il cibo era stato da poco rubato all'interno del bar della piscina OndaBlu. Qualcuno aveva infatti forzato la porta sul retro dello stabile e aveva fatto razzia di snack e altro ancora.

Oltre agli alimenti, tuttavia, la perquisizione personale dei ragazzi ha fatto spuntare anche una dose di hashish: i carabinieri si sono quindi spostanti verso l'abitazione del giovane trovato in possesso dello stupefacente e hanno trovato altri 5 grammi della stessa sostanza e materiale per confezionare le dosi. Per questo motivo il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Tutti e cinque sono finiti nei guai per ricettazione: si tratta di quattro minorenni - tre italiani ed uno straniero - e di un altro italiano appena maggiorenne, tutti residenti in zona.