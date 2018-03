Furti al Villaggio Giardino, denunciato un ricettatore

I Carabinieri sono riusciti a risalire, se non all'autore, ad una persona coinvolta in un furto che si era verificato lo scorso ottobre al Villaggio Giardino. Vittima era stata una 21enne residente nella provincia di Bologna, che si era vista sottrarre la borsa lasciata in auto: ignoti avevano rotto il finestrino e prelevato effetti personali e telefono cellulare. Un furto come purtroppo tanti ne accadono, che però ha visto un epilogo positivo con il ritrovamento dello smartphone.

Cioè è stato possibile anche grazie al condice IMEI, la "carta di identità" che ogni dispositivo mobile possiede e che spesso viene ignorata dagli stessi possessori, che gettano via la confezione su cui è riportato questo codice numerico. Prassi da parte dei ladri è quella di disfarsi immediatamente della scheda Sim per evitare il tracciamento, motivo per cui l'IMEI è l'unico appiglio per poter rintracciare e reclamare il telefono rubato.

In questo caso i militari sono riusciti ad incastrare un cittadino ghanese di 41 anni residente in un appartamento del Villaggio Giardino ed il telefono è stato recuperato. Lo straniero è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Il furto è stato associato ad altri episodi simili che si sono verificati nel quartiere negli ultimi mesi, motivo per cui l'Arma era già sulle tracce di alcuni sospettati.