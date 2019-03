Truffa in via Buozzi, denunciata una 30enne pluripregiudicata

Dopo il fatto che aveva creato scalpore in città a seguito della pubblicazione sul web di un video integrale che riprendeva l'accaduto, i Carabinieri hanno indagato rapidamente sui fatti del 15 marzo in via Buozzi a Modena, che avevano visto una donna di 88 anni raggirata e poi derubata nel suo appartamento. L'anziana era stata approcciata da una sconosciuta presso la Coop Canaletto, per poi essere circuita e seguita fino a casa: qui la truffatrice l'aveva derubata del denaro contenuto nella borsetta, intrattenendosi nella cucina della vittima. Soltanto l'arrivo di un famigliare aveva convinto la ladra a darsi alla fuga.

Le immagini della webcam installata in cucina dalla famiglia dell'88enne per ragioni di sicurezza hanno fornito una prova inconfutabile agli inquirenti. L'Arma è riuscita ad identificare la giovane ritratta nel video, anche grazie al supporto della Squadra Volante della Questura.

E' stata così denunciata a piede libero una cittadina italiana, nata a Modena nel 1989 e residente in città. Si tratta di una pluripregiudicata ben nota alle forze dell'ordine modenesi.