Assume un giovane clandestino, denuncia per un ristoratore

Ieri i carabinieri della stazione di Campogaliano hanno effettuato un controllo presso un ristorante pizzeria della zona hanno e si sono imbattuti in una irregolarità che non poteva passare inosservata di fronte ad una verifica attenta delle persone presenti. Nel locale era infatti al lavoro un giovane straniero - un 28enne pakistano - non in regola con il permesso di soggiorno.

Immediatamente è quindi scattata la denuncia a carico del titolare, un 65enne del posto, per aver assunto un immigrato irregolare, reato che prevede la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni, oltre ad una multa di 5.000 euro.

Anche il 28enne è stato deferito per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato.