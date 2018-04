Litiga con la ex moglie e la chiude in casa, denunciato

Nella prima mattina di lunedì una donna di 55 anni residente in strada San Faustino ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine presso il suo appartamento. La signora, infatti, era stata rinchiusa all'interno dell'abitazione dall'ex marito. L'uomo era infatti passato a trovarla per discutere di alcune questioni personali, ma la situazione è sfuggita di mano e dopo una lite il 58enne furioso è uscito dall'appartamento chiudendo dentro l'ex consorte per poi allontanarsi.

Un equipaggio della Volante ha ascoltato il racconto della 55enne ed è riuscito ad intercettare l'uomo, liberando così la signora e restituendole le chiavi di casa. Il 58enne è stato quindi denunciato a piede libero per il reato di violenza privata.