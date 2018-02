Botte alla moglie, interviene la Polizia. Straniero denunciato

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Polizia di Carpi ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino marocchino di anni 47, con precedenti di Polizia in materia di stupefacenti, per il reato di maltrattamenti in famiglia. La Volante di turno era intervenuta presso l’abitazione del marocchino a seguito di segnalazione al numero di emergenza 112 da parte della moglie che aveva riferito di essere stata colpita dal coniuge.

La donna, che ha denunciato di subire da diversi anni continue violenze da parte del marito consistenti in percosse e minacce attuate anche davanti ai figli minori, è stata collocata dai Servizi Sociali presso una struttura protetta.