La compagna trova il coraggio di parlare, 44enne denunciato per maltrattamenti

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno denunciato un residente di 44anni, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è infatti stato accusato dalla sua convivente, una donna di 38 anni che ha trovato la forza di segnalare gli abusi che aveva subito nel tempo. In diverse occasioni, infatti, la compagna era stata percossa e ferita anche in modo significativo, sempre per motivi che potremmo definire "futili" e interni alla vita di coppia.

L'ultimo episodio a inizio di febbraio, quando la 38enne era stata medicata al Pronto Soccorso e dimessa con 7 giorni di prognosi per i colpi ricevuti. I militari hanno quindi raggiunto l'uomo presso la sua abitazione e, dopo i dovuti accertamenti, gli hanno notificato la denuncia penale.

E' stata anche sequestrata una pistola che il 44enne deteneva legalmente, ma che - alla luce delle sue condotte aggressive - è stato preferibile togliere dalla sua disponibilità in modo precauzionale.