Bastiglia, denuncia il marito dopo 7 anni di maltrattamenti

Il proverbiale vaso è traboccato per una donna di 46 anni residente con la famiglia a Bastiglia qualche giorno fa, quando nell'abitazione è andato in scena l'ennesimo litigio con il marito, un 49enne. La signora si è ribellata alle angherie subite e ha deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri, denunciando di essere da ormai molto tempo vittima dei maltrattamenti del coniuge. Ai militari ha raccontato che da ormai sette lunghi anni la situazione domestica era insopportabile a causa delle pressioni verbali e psicologiche dell'uomo, che non perdeva occasione per umiliarla e talvolta per picchiarla, anche in presenza dei figli.

I Carabinieri hanno raccolto la querela ed effettuato alcuni accertamenti per verificare la situazione della famiglia - di origine campana, ma da tempo insediata nel modenese - decidendo poi di denunciare a piede libero il 49enne per maltrattamenti in famiglia.