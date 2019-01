In auto con manganello e catena, denunciati due giovani

Lunedì sera, intorno alle 22.30, i carabinieri della Stazione di Mirandola hanno denunciato a piede libero due giovani rispetivamente di 31 e 26 anni residenti in zona. I due sono stat fermati per un controllo lungo via per Concordia: a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di un manganello della lunghezza di 40 cm e di una catena in ferro con lucchetto della lunghezza di 50 cm, nascosti nell’abitacolo dell’autovettura sulla quale stavano viaggiando. L'accusa è di porto di oggetti atti ad offendere.