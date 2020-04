Nasconde in auto una mazza chiodata, 29enne denunciato

Ieri i carabinieri di Modena, impegnati nella città per il servizio di controllo del territorio, hanno fermato in viale Monte Kosica una Mercedes con a bordo due cittadini magrebini provenienti dal carpigiano. Dal controllo più accurato del veicolo è spuntata fuori una grossa mazza chiodata, che era stata nascosta sotto la ruota di scorta.

Il proprietario del veicolo, un 29enne tunisino, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti all’offesa. La mazza è stata sequestrata. Gli occupanti del veicolo sono stati anche sanzionati per violazione delle norme anticontagio, non avendo un valido motivo per trovarsi fuori casa.