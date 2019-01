Denunciato un 20enne con una mazza da baseball inneggiante al Duce

La notte di Capodanno non è andata certo come sperato per un ragazzo di 20 anni residente nella Bassa modenese. Il giovane è stato infatti fermato durante un controllo stradale effettuato da una pattuglia dei Carabinieri di San Martino Spino, i quali si sono accorti che a bordo dell'auto si trovava un oggetto illegale. Il ragazzo aveva infatti con sè una mazza da baseball in legno con l'effige di Benito Mussolini.

Aldilà della nota nostalgica - l'oggetto in questione è di libera vendita - il traporto di una mazza senza motivazioni pausibili non è consentito dalla legge, così come per qualsiasi altro tipo di oggetto che può essere considerato un'arma: per questo il 20enne è stato denunciato a piede libero e il bastone è stato sequestrato.