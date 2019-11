Scippo del Rolex, incastrata una nomade a Campogalliano

Dopo una serie di indagini avviate la scorsa estate, i Carabinieri di Campogalliano sono riusciti ad identificare e denunciare una ladra. Il fatto era accaduto lo scorso 6 giugno, quando un uomo di 74 anni era stato avvicinato da una sconosciuta in piazza Pace: la donna le aveva strappato dal polso in maniera brusca il prezioso Rolex ed era fuggita. L'anziano aveva anche riportato una lesione ed era stato medicato.

Nel frattempo la criminale aveva continuato a colpire in diverse parti della provincia e del nord Italia, finendo per essere arrestata. Questo ha innescato una serie di verifiche sui tanti - troppi - casi di scippi di orologi che si sono verificati nella zona e i Carabiieri di Campogalliano l'hanno riconosciuta come l'autrice del colpo in questione.

La 31enne rumena, residente almeno formalmente nel milanese, è quindi stata denunciata. Attualmente si trova già agli arresti domiciliari.