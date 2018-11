Crea scompiglio in bar e negozi, nomade ubriaco fermato dalla Polizia

Ieri sera la Volante ha bloccato e accompagnato in questura un 31enne di origine nomade, protagonista di una serie di comportamenti negativi nel corso di tutta la giornata. Il giovane, già noto sia alle forze dell'ordine che a molti cittadini per reati e presenza fastidiosa soprattutto nelle aree del centro storico, era infatti stato segnalato a più riprese dai negozianti di piazza XX Settembre e dintorni, in quanto ubriaco e molesto.

Intorno alle 20 gli agenti di Polizia sono intervenuti su segnalazione di un avventore di un bar di via Salvo D'Acquisto, dove il 31enne si era spostato e - sempre in preda ai fumi dell'alcol - aveva imbracciato una catena metallica e assunto atteggiamenti minacciosi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non si sono avuti neppure danni a cose, ma il nomade è statao denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere e multato per ubriachezza molesta.