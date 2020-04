Derubata della borsetta in auto, incastrata una coppia di nomadi

Il 29 gennaio scorso, nel pomeriggio, una residente di Concordia sulla Secchia aveva denunciato di aver subito il furto della propria borsetta lasciata nell’autovettura in prossimità di un supermercato. Ieri i carabinieri ddella stazione concordiese, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica una coppia di nomadi, ritenuti responsabili del furto.

Determinante per l’individuazione degli autori del colpo sono state le telecamere ed il contributo fornito da alcuni testimoni, in particolare la foto scattata da un membro di un gruppo di vicinato locale. E' così stata denunciata per furto aggravato in concorso coppia di nomadi che generalmente si muove nell’ambito del territorio mantovano, lui 38enne e lei 27enne, entrambi ben noti alle forze dell’ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tecnica utilizzata è quella di approfittare dell’assenza del proprietario del veicolo: mentre la donna fungeva da palo, l’uomo è andato a rovistare nell’autovettura, riuscendo in questo caso a fuggire con la borsetta.