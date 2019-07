Sorpresa al volante con una patente contraffatta, denunciata e multata

Cittadina solierese è stata sorpresa dalla Polizia Locale durante un normale controllo alla guida di un’auto con patente contraffatta. Non è sfuggito all’Agente che la patente card esibita, rilasciata a Catanzaro, aveva qualcosa “che non andava”. Ulteriori accertamenti hanno premesso di stabilire che il documento non risulta mai rilasciato.

E’ così scattata una denuncia a carico dell’automobilista per il reato di uso di atto falso oltre al fermo amministrativo del veicolo ed una sanzione di circa 5.000 euro per guida senza patente. La patente è stata sequestrata ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori approfondimenti.