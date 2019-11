Mirandola, sequestrata una pianta di marijuana ad un cittadino cinese

I militari della Guardia di Finanza di Modena nei giorni scorsi hanno denunciato a piede libero un cittadino cinese di 25 anni residente a Mirandola.Gli uomini della Tenenza di Mirandola, dopo una serie di appostamenti ed osservazioni, hanno rinvenuto all’interno di un cortile di casa del giovane straniero una pianta di marijuana, alta circa 3 metri e con numerose infiorescenze.

La perquisizione svolta dai finanzieri non ha rilevato altre piante o materiale che potesse far pensare ad un'attività strutturata di produzione e spaccio. Il 25enne è stato deferito per produzione di stupefacenti.