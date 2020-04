Maranello, sorpreso in bicicletta con pistola a salve, torcia e coltello

I carabinieri della stazione di Maranello, ieri dopo la mezzanotte, hanno controllato un cittadino moldavo 19 residente formalmente nel pavullese, con precedenti di polizia, che è stato sorpreso in giro a bordo di una bicicletta in via graziosi a Maranello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Visto le circostanze di luogo e di tempo, il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione: con sè aveva una pistola a salve, un coltellino multiuso e una torcia. Il giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti allo scasso e atti all’offesa alla persona.