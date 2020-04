Positivo al covid esce da casa per una passeggiata al parco, denunciato

Gli agenti della Polizia Locale delle Terre di Castelli lo hanno fermato per un controllo in un parco pubblico di Castelvetro e hanno scoperto che l'uomo che avevano di fronte era positivo al covid-19 e sarebbe dovuto rimanere chiuso in casa per il periodo di quarantena. Il 54enne, italiano, è stato quindi riaccompagnato a casa e poi denunciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come previsto dal più recente decreto legge, che prevde sanzione penale per chi viola la quarantena, ora potrebbe incappare nell'arresto da 3 a 18 mesi ed essere multato per una somma da 500 ad 5.000 euro.