Pugno in faccia ad un autista Seta, 17enne di Carpi denunciato

Dopo alcune settimane di indagini gli agenti del Commissariato di Polizia di Carpi hanno denunciato in stato di libertà un 17enne carpigiano, resosi protagonista di un’aggressione ai danni di un autista Seta. I fatti risalgono al 2 marzo scorso quando il ragazzo si trovava a bordo di un autobus di linea: dal momento che era seduto con i piedi appoggiati sul sedile, il conducente lo aveva ripreso affinchè si sedesse senza sporcare.

Il giovane aveva però reagito in modo violento: ha raggiunto e bloccato il conducente per poi sferrargli, con un gesto repentino, un pugno in volto. Subito dopo si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

L’attività di indagine che ne è scaturita ha permesso, anche grazie all’ausilio di telecamere di videosorveglianza, di risalire all’identità dell’aggressore, un ragazzo con precedenti di polizia e recentemente coinvolto in altri gravi episodi di violenza. Ora dovrà ora rispondere del reato di lesioni personali aggravate.