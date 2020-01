Rissa e accoltellamento a Carpi, denunciati l'aggressore e altri ragazzi

Nella giornata di ieri il personale del Commissariato di Polizia di Carpi ha deferito all’Autorità Giudiziaria i partecipanti alla rissa avvenuta a Carpi in via San Francesco, che ha poi portato al ferimento con colpi di arma da taglio di un giovane minorenne, trovato nel parcheggio Meccano. Anche l'autore dell'accoltemento è stato denunciato per rissa, lesioni personali e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.

Gli agenti delle Volanti del Commissariato erano intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione di un’accesa lite tra una decina di persone, tra cui alcuni minorenni: dopo aver soccorso il giovane ferito con arma da taglio, hanno proceduto all’identificazione e all’accompagnamento in commissariato dei responsabili dell’accaduto presso gli uffici del Commissariato di Polizia.

Gli accertamenti effettuati attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza della zona centro e dalle testimonianze acquisite hanno consentito la ricostruzione dei fatti. La disputa era nata in via San Francesco e poi si era spostata nel parco cittadino davanti al cimitero. Le perquisizioni effettuate d’intesa con la Procura della Repubblica hanno consentito ai poliziotti di ritrovare e sequestrare l’arma, a carico di un maggiorenne

Dato che i partecipanti alla rissa sono risultati essere sia maggiorenni che minorenni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.