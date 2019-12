Vende ad un "compro oro" gioielli rubati, denunciato un 18enne

Continua a dare frutti la scelta adottata dai Carabinieri già in diverse occasioni di verificare la presenza di eventuali gioielli rubati all'interno dei negozi "compro oro" del territorio, che senza dubbio rappresentano una delle via più facili che i ladri hanno per monetizzare rapidamente le loro scorribande. Queste attività, tuttavia, sono tenute a conservare i registri dei loro clienti, fornendo così agli inquirenti strumenti a volte fondamentali per rintracciare i criminali.

E' successo anche nelle scorse ore a Mirandola, dove i Carabinieri sono riusciti a rintracciare un anello e una collana rubati. I gioielli erano stati sottratti in zona lo scorso 27 novembre ad un cittadino di 53 anni. E' stato possibile quindi rintracciare il venditore, che per quei due monili aveva incassato dal "compro oro" la cifra di 1.370 euro: si tratta di un 18enne nato in Italia da genitori marocchini.

Il giovane è stato denunciato a piede libero per ricettazione, mentre sono in corso indagini per ricostruire la dinamica del furto ed eventuali passaggi di mano della refurtiva.