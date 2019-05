Due autocarri e due miniescavatori rubati recuperati dalla Polizia, denunciato un 70enne

Il 16 maggio scorso gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di anni 70, accusato del reato di ricettazione. I poliziotti durante un controllo in un’area dismessa di via Curtatona a Modena hanno rinvenuto due autocarri privi di targhe, aperti e con il nottolino d’accensione forzato. Verifiche sui numeri di telaio hanno permesso di appurare che i due veicoli erano stati rubati all’inizio di maggio a Maranello e a Montella di San Giorgio (MN).

All’interno di un capannone, ubicato nella medesima area, sono stati trovati due miniescavatori, che si è accertato essere anch’essi oggetto di furto.

A seguito di attività investigativa, gli agenti sono riusciti a acquisire elementi a carico del 70enne, il quale è stato appunto deferito all’autorità giudiziaria. Tutti i veicoli al termine degli accertamenti sono stati restituiti ai legittimi proprietari.