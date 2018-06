Rissa nel capannone aziendale, tre colleghi denunciati

Lo scorso aprile si era verificato un fatto davvero spiacevole che aveva coinvolto i dipendenti di un'azienda di Campogalliano, la ditta di logistica In.Carico srl. Presso lo stabilimento di via Europa, infatti, tre colleghi avevano dato vita ad una discussione molto accesa per motivi di lavoro, che era poi degenerata in rissa. Il maggiore dei tre, un 45enne albanese era stato ferito ad un braccio, riportando una prognosi di 30 giorni per la rottura di un tendine.

I Carabinieri hanno svolto accertamenti nelle settimane successive e una volta accertata l'esatta dinamica hanno deciso di denunciare tutti e tre i protagonisti. Oltre al 45enne, anche due connazionali di 42 e 33 anni dovranno rispondere dell'accisa di rissa.