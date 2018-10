Porta a scuola i figli in auto ma è senza patente e assicurazione

Ha parcheggiato l’auto in via Magenta, è andato a prendere i figli all’uscita da scuola convinto di tornarsene come era venuto, ma così non è stato perché l’uomo, non aveva mai conseguito la patente e quindi non avrebbe assolutamente potuto mettersi alla guida.

A notare la sua auto, probabilmente già oggetto di segnalazioni, mercoledì 10 ottobre, è stata l’operatrice della Polizia municipale in servizio all’attraversamento pedonale durante l’uscita dei bambini dalle scuole. Fatte le prime verifiche, senza smettere di fare attraversare la strada in sicurezza agli studenti e senza perdere di vista la vettura, l’agente ha chiamato una pattuglia di colleghi del Quartiere 3 che hanno approfondito il controllo di polizia stradale da cui è arrivata la conferma dei sospetti: il conducente, un cittadino di nazionalità nigeriana, non aveva mai conseguito la patente. Inoltre, l’auto, una Lancia Lybra non aveva la copertura assicurativa.

L’uomo è stato sanzionato per diverse migliaia di euro ai sensi articolo 116 del codice della Strada)e il veicolo sottoposto a fermo e sequestro.