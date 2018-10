Trovati in possesso di marijuana: in casa una serra per le piante

Avevano allestito una pratica e funzionale serra per la coltivazione della cannabis in un locale di loro pertinenza, con tanto di luci e impianto di climatizzazione per favorire la crescita delle piante. E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Castelfranco Emilia durante una perquisizione, seguita ad un controllo effettuato in strada. Due giovani, infatti, erano stati fermati e trovati in possesso non solo di 50 grammi di marijuana, ma anche di 23 semi della stessa.

Questo ha spinto i militari a verificare la destinazione delle sementi, permettendo loro di individuare e sequestrare tutto il materiale destinato alla produzione dello stupefacente, che non era ancora stata avviata. I due castelfranchesi, rispettivamente di 29 e 31 anni, sono stati denunciati a piede libero.