Picchetto davanti alla sede del corriere UPS, denunciati sei attivisti SI Cobas

Sono state formalizzate nelle scorse ore le denunce della Digos di Modena nei confronti di sei manifestanti delle fila del sindacato SI Cobas, per fatti risalenti ad un mese fa. Il 7 dicembre scorso, infatti, il sindacato autonomo si mobilitò in diverse "piazze" italiane, compresa quella di Carpi, dove già prima dell'alba venne organizzato un picchetto di fronte alla sede del corriere espresso UPS, in via dei Trasporti a Fossoli.

Alcune decine di persone si erano riunite in strada per protestare contro il contratto nazionale della logistica e nel farlo avevano messo in atto un blocco dei mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento, come accaduto in svariate altre occasioni in diverse parti della provincia.

Il loro comportamento è però stato giudicato dalla Polizia come una violazione delle norme del Tulps che regolano le manifestazioni pubbliche. Sei persone in tutto, due italiani e quattro stranieri, dovranno quindi rispondere delle proprie azioni, che si configurerebbero come "manifestazione non autorizzata".