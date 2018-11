Fermato ai Giardini Ducali con un etto di marijuana e denunciato

AI GIARDINI CON UN ETTO DI MARJIUANA, DENUNCIATO DALLA PM

Fermato con quasi un etto di marjiuana, è stato portato al Comando della Polizia municipale di Modena dove gli agenti hanno scoperto che, nonostante la giovane età, era già identificato con diversi alias, cioè fermato in altre occasioni aveva dato almeno tre nomi diversi. Il giovane, un 24enne nigeriano, è stato notato nell’area dei Giardini Ducali nel pomeriggio di domenica 18 novembre dai Carabinieri che hanno quindi chiamato a supporto anche gli operatori della Polizia municipale impegnati in zona nel consueto servizio di controllo.

Gli accertamenti della Municipale hanno consentito di verificare che Y.M.A. (queste le vere iniziali del giovane fermato) era in possesso di 98 grammi di marjiuana contenuta in un sacchetto che nascondeva nella tasca del giubbotto, la droga era in parte anche già confezionata in diversi ovuli da 2 a 10 grammi di peso.

L’uomo, attualmente in possesso di permesso di soggiorno valido, è stato fotosegnalato e denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e gli atti redatti dell'ufficio polizia giudiziaria messi a disposizione per il proseguo dell'attività e la convalida.