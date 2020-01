Spaccio tra gli studenti, denunciato un 15enne alla Sacca

Guai in arrivo per un 15enne di origine rumena, ma residente a Modena da molti anni, che è stato trovato in possesso di 6 dosi di marijuana destinate allo spaccio. E' accaduto l'altro giorno in largo Pucci, dove il ragazzo è stato visto seduto sulla panchina insieme ad un altro giovane che si è allontanato rapidamente alla vista della pattuglia della Volante che stava transitando per un normale controllo.

Gli agenti hanno quindi raggiunto l'adolescente, che si è dimostrato molto nervoso. Nella giacca aveva infatti i piccoli involucri contenenti cannabis, che gli sono valsi una denuncia al tribunale dei minori.

L'attività di spaccio non ha però nulla a che fare in questo caso con le scuole medie "Marconi" di fianco al quale il ragazzo si trovava, ma sarebbe legato agli ambienti dell'Istituto Fermo Corni.