Parco XXII Aprile, fermato dalla Polizia uno spacciatore minorenne

Un cittadino nigeriano di appena 17 anni è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il minorenne, intorno alle ore 23.00 di ieri sera, è stato notato da una pattuglia della Volante nella zona di via Attiraglio e si è dato alla fuga di fronte alla prospettiva di un controllo da parte dei poliziotti. Gli agenti sono però riusciti a bloccarlo dopo un inseguimento all’interno del parco XXII Aprile, e gli hanno trovato addosso 7,8 grammi di marijuana, contenuta in 4 involucri di carta stagnola e desutnata chiaramente ai clienti della zona.

Nella giornata di ieri il personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà anche altri tre cittadini stranieri. Una donna di nazionalità russa è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato di prodotti alimentari all’interno dell’Ipercoop del Centro Commerciale “I Portali” e per falsa attestazione delle proprie generalità. Un cittadino nigeriano e un filippino, rispettivamente di 32 e 37 anni, sono stati denunciati invece per inosservanza delle leggi sugli stranieri.