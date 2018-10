Spaccio al parco XXXII Aprile, giovane pusher individuato dalla Volante

Durante il consueto pattugliamento serale, un equipaggio della Squadra Volante di Modena ha individuato un giovane di colore che si muoveva con fare sospetto nei pressi del parco XXII Aprile. Dal momento che lo straniero ha cercato di allontanarsi velocemente alla vista dell'auto della Polizia, gli agenti hanno deciso di fermarlo e perquisirlo.

Una scelta corretta, dal momento che è emerso che il giovane nascondeva in tasca 8 dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa 23 grammi. Si tratta di un 25enne nigeriano, regolare in Italia, che di conseguenza è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.