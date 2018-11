Zona viale Gramsci, denunciato spacciatore e sequestrata droga nelle aiuole

Viale Gramsci, il parco XXII Aprile e il complesso RNord restano al centro degli ormai non più straordinari controlli delle forze dell'ordine. Anche nella giornata di ieri i Carabinieri hanno presidiato l'area con le loro pattuglie e con il supporto dell'unità cinofila, riuscendo da un lato ad individuare uno spacciatore e dall'altro a recuperare alcune dosi di stupefacente.

Il pusher è stato individuato ovviamente nel parco: contrariamente alla "regola" che vede quella piazza ormai ad appannaggio degli spacciatori nigeriani o più saltuariamente nordafricani, l'individuo fermato ieri mattina intorno alle ore 11 è un italiano di 48 anni, per altro in evidente stato di ubriachezza. Il troppo alcol non gli aveva però impedito di perfezionare la vendita di una dose di hashish ad un 32enne modense, che gli è valsa una denuncia a piede libero.

L'unità cinofila si è invece concentrata su un'altra era critica, ovvero quella del distributore di benzina situato di fronte all'RNord. Nella siepe che separa il parcheggio dalla ciclabile di viale Grmasci il cane antidroga ha fiutato 5 grammi di cocaina e 1,5 di eroina, verosimilmente abbandonati tra la vegetazione per poi essere utilizzati al momento della cessione ai clienti.