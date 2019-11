Spaccia ai coetanei in paese, denunciato un 17enne

Ieri sera intorno alle 19.30 i carabinieri hanno svolto uno dei consueti pattugliamenti nei parchi e nelle aree di aggregazioni, che hanno interessato in particolare l'area di San Prospero. I militari hanno notato un movimento sospetto tra alcuni ragazzi e approfondendo il controllo hanno appurato che uno di loro aveva appena ceduto alcuni spinelli ai coetanei.

E' quindi scattata la perquisizione a casa del ragazzo, un 17enne di origine nordafricane, durante la quale è stato trovato un bilancino di precisione e materiale per in confezionamento. Il minorenne è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.