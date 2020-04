Fugge in monopattino gettando via la droga: denunciato 24enne

Un curioso inseguimento quello verificatosi ieri a Modena, in Viale Medaglie d'Oro. Un ragazzo, 24enne di origine nigeriana, viaggiava a bordo di un monopattino elettrico in direzione Stazione Piccola, accelerando visibilmente alla vista della volante della Polizia, che lo ha quindi inseguito.

La fuga non è durata molto: il 24enne è stato rintracciato in Via Archirola, e lì perquisito e trovato in possesso di tre telefoni cellulari e 60 euro in contanti. Mentre sfrecciava a bordo del suo nobile destriero, il 24enne ha lanciato un involucro con la speranza che se ne perdessero le tracce, ma così non è stato: la busta è stata infatti successivamente ritrovata dagli agenti. L'ibuprofene che avrebbe dovuto contenere la confezione, aveva lasciato spazio a 14 involucri di eroina e cocaina, pronti per lo spaccio, per un totale di 3 grammi.

Non essendo stato colto in flagrante, il ragazzo è stato denunciato a piede libero e quindi rilasciato.