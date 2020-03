Spacciatore inseguito e bloccato dalla Volante in zona Tempio

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.45, una pattuglia della Volante stava transitando in via Piave quando si è imbattuta in un uomo di colore in sella ad una bici. Gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo, ma il ciclista si è dato alla fuga. Prima ha imboccato viale Reiter, poi via Poletti e infine via Begarelli, incalzato dall'auto della Polizia.

L'uomo ha abbandonato a terra la bici e ha provato a fuggire a di corsa verso viale Menotti, ma è stato inseguito e bloccato da uno degli agenti, mentre il collega sbarrava la strada con l'auto. Nella fuga lo straniero ha gettato via un involucro, poi recuperato dai poliziotti, contenente 9 grammi di marijuana.

Il 32enne nigeriano, già noto per spaccio di droga, aveva con sè anche banconote di piccolo taglio e molto probabilmente era in giro nella zona Tempio per effettuare qualche "consegna". Dopo essere stato accompagnato in Questura, l'uomo è stato denunciato a piede libero sia per il reato di detenzione ai fini di spaccio che per quello di resistenza. Oltre ovviamente alla violazione del Decreto anticontagio.