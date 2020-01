Spaccio al parco Novi Sad, denunciati due giovani stranieri

Ieri i Carabinieri sono riusciti ad individuare l'ennesimo episodio di spaccio all'interno del parco Novi Sad di Modena. Gli uomini del Reparto Operativo hanno fermato due giovani stranieri dopo averli osservati in atteggiamenti sospetti, aiutati anche dai militari dell'operazione Strade Sicure. I due ragazzi, entrambi tunisini senza fissa dimora e incensurati, sono stati trovati in possesso di 11 grammi di hashish e due di cocaina, oltre a 400 euro ritenuti provento dello spaccio.

Il cliente è tuttavia riuscito ad allontanarsi prima di poter essere fermato, motivo per cui non è stato possibile accusare i giovani - un 18enne e un 22enne - di spaccio, bensì solamente di detenzione ai fini di spaccio. Questo si è tradotto in una denuncia a piede libero per entrambi.