Controlli al Novi Sad, Municipale denuncia due spacciatori

E' stato trovato dagli operatori della Polizia Municipale un uomo al Novi Sad, che doveva trovarsi all'ospedale, quando invece si stava rifornendo di droga. Gli Agenti hanno osservato l'atto di acquisto di una dose di marijuana durante il pomeriggio di martedì 5 febbraio, per poi fermare il cliente cinquantenne.

L'uomo ha ammesso di essersi allontanato dal reparto ospedaliero dove era ricoverato, circostanza confermata dal personale medico. Il malato è stato pertanto subito riaccompagnato al Policlinico, mentre altri operatori della Municipale continuavano a tener d’occhio, anche con l’aiuto della videosorveglianza, lo spacciatore che gli aveva ceduto la droga. Questi è stato a sua volta avvicinato dal suo presunto rifornitore che lo ha raggiunto in bicicletta e gli ha passato alcuni involucri.

A questo punto la Municipale ha fermato e controllato i due, trovati rispettivamente in possesso di 16 grammi di marijuana e degli 80 euro ceduti in cambio. Sequestrati la droga e il contante, sono stati accompagnati al Comando di via Galilei per l’identificazione e denunciati per spaccio di stupefacenti. Uno dei due, quello che aveva rifornito lo spacciatore, è stato anche denunciato per inosservanza alle leggi sull’immigrazione: si tratta di un 28enne di nazionalità nigeriana con precedenti per spaccio e resistenza. Regolare sul territorio italiano l’altro, un 19enne di nazionalità gambiana residente a Carpi.

Nel corso dello stesso servizio di controllo altre due persone, sempre di nazionalità gambiana, sono state accompagnate al Comando per accertamenti e sono state controllate e identificate altre 10 persone.