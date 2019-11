Spaccio, sgominata una rete di pusher ventenni attiva tra Modena e il Frignano

Si è conclusa venerdì scorso la fase investigativa di un'inchiesta nata grazie ad un comune controllo stradale avvenuto nel territorio di Pavullo lo scorso agosto, quando due giovani erano stati trovati in possesso di droga a bordo dell'auto. I Carabinieri della Compagnia pavullese hanno svolto una serie di indagini, fino ad arrivare ad idenficare una rete di spaccio informale che permetteva allo stupefacente di circolare in più parti della provincia, specie fra i giovanissimi.

Così, nelle scorse ore i militari, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari della Compagnia Carabinieri di Modena e con il supporto di unità cinofili della Guardia di Finanza di Modena, hanno dato esecuzione ad una serie di decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Modena a carico di 12 giovani, tutti residenti nella provincia, responsabili a vario titolo di concorso in spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Grazie alla perquisizione p stato possibile individuare una delle fonti di approvigionamento dei ragazzi: un 24enne italiano residente a Modena, che aveva allestito una coltivazione di cannabis in una stanza della sua abitazione. Al momento della perquisizione i Carabinieri hanno trovato i rami delle piante di marijuana già tagliati e deposti su uno stendino per panni, per farle essiccare, mentre altra parte del raccolto era già stato messo contenitori.

I Carabinieri hanno sequestrato un chilo di marijuana, 80 grammi di hashish, 80 rami in essicazione, 500 euro in contati e il materiale per confezionare la cannabis. Presso gli appartamenti di altri quattro indagati sono stati sequestrati complessivamente 30 grammi circa di hashish.

Oltre al 24enne, come detto, sono coinvolti altri 10 ragazzi e una ragazza, dei quali 9 italiani e due di origine nordafricana, che sono stati denunciati a piede libero.