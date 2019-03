Parco Novi Sad, clandestino inseguito dalla Municipale e denunciato per spaccio

TENTA LA FUGA, DENUNCIATO PER SPACCIO DALLA MUNICIPALE

Vedendo che il cliente appena rifornito veniva fermato per un controllo, ha tentato di scappare, ma dopo un breve inseguimento è stato fermato dagli agenti della Polizia municipale di Modena e portato al Comando di via Galilei. Il giovane, un nordafricano, aveva appena ceduto una dose di cocaina a un uomo di nazionalità italiana che è stato per questo segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Lo scambio, avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 26 febbraio proprio al centro del Novi Sad è stato però notato dagli agenti del Nucleo problematiche del territorio in abiti civili, durante uno dei servizi di controllo coordinato del territorio disposti dalla Questura di Modena.

Il nordafricano, un 24enne di nazionalità algerina, M.B. le iniziali, con diversi precedenti specifici per spaccio, oltre che per lesioni, in altre città del sud e nord Italia, è risultato irregolare sul territorio italiano e già colpito da un decreto di espulsione emesso dalla Questura di un’altra città.

La Polizia municipale di Modena lo ha denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti e per inosservanza delle norme sugli stranieri.