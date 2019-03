Ieri sera, durante il pattugliamento abituale del Parco Pertini e di tutta la zona dei Viali, una pattuglia della Volante si è imbattuta in un giovane di colore che alla vista dell'auto di servizio ha cercato di darsi alla fuga. Il giovane si è disfatto di un involucro che aveva in mano, dopodichè è salito in sella alla sua bicicletta e ha fatto per allontanarsi velocemente.

I poliziotti si erano già lanciati all'inseguimento quando un aiuto inaspettato è arrivato dal mezzo a due ruote, la cui catena è saltata, bloccando la fuga dello straniero. Una volta raggiunto, il ragazzo è stato perquisito e trovato in possesso di 13 grammi di marijuana. Il 24enne nigeriano, pregiudicato, è stato quindi accompagnato in Questura e poi rilasciato con una denuncia per detenzione ai fini di spaccio.